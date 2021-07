Caminhão caçamba é roubado em Maricá - Foto: Reprodução

Publicado 30/07/2021 08:31 | Atualizado 30/07/2021 08:31

Maricá - No dia de ontem, quinta-feira 29/07, um caminhão caçamba de cor branca foi roubado nas divisas do município de Maricá. Segundo o relato do proprietário do veículo no registro de ocorrência, a placa KNZ-1J97, estava estacionado quando foi roubado por criminosos.



A Polícia Militar faz a busca pelos envolvidos para descobrir a origem do crime e recuperar o caminhão.

