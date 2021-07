Prefeito Fabiano Horta, presidente da Sanemar Rita Rocha e professor da UFRJ Paulo Canedo assinam contrato que beneficiará abastecimento de água na cidade - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 29/07/2021 21:47 | Atualizado 29/07/2021 21:47

Maricá - A Companhia de Saneamento de Maricá - Sanemar-, assinou nesta quinta-feira (29/7), um contrato com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ para a preparação de um plano de segurança hídrica para Maricá. A assinatura aconteceu no gabinete do prefeito Fabiano Horta, com a participação da Presidente da Sanemar Rita Rocha, do coordenador do projeto e professor da UFRJ Paulo Canedo, do Diretor de Projetos da Sanemar, Henrique Frickman e com participação em videoconferência da Reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho e a diretora da Escola Politécnica da universidade, Claudia Morgado.

Segundo o professor Canedo, o estudo, que terá duração de 6 meses, consiste em encontrar dentro do próprio município possibilidades para o abastecimento de água, apontar obras de intervenção para revitalização dos rios Ubatiba e Badeco, e diminuir a aceleração de enchentes.

“Uma das estratégias desse estudo será a colocação de dispositivos hidráulicos, que de maneira inteligente, têm o objetivo de manter a água por mais tempo no leito do rio com o tempo suficiente para que haja a captação e distribuição dela. Além de procurar soluções como a construção de poços para captar água subterrânea”, explicou.

Tanto para a UFRJ quanto para a Sanemar será um desafio resolver a questão hídrica do município. Apesar de o leilão de parte dos serviços prestados pela Cedae, como a distribuição de água está agora com uma empresa privada, a Aegea, o prefeito Fabiano Horta fez questão de frisar que o problema é de todos e o que o executivo fará o que puder fazer para contribuir no processo.

“Maricá vive hoje um drama com relação água. E esse é um passivo antigo e a resolução do problema depende de todos. A Sanemar é fruto dessa necessidade para dar celeridade a esse processo. Esse estudo hídrico é um passo fundamental. A ideia é que nos próximos anos possamos contribuir para a resolução hídrica e de saneamento na cidade”, falou o prefeito.

A conclusão do estudo de segurança hídrica feito pela UFRJ dará a Sanemar elementos para atuar de forma eficaz na fiscalização da atuação da empresa Aegea dentro do município. A concessão será oficializada no próximo mês com a assinatura do contrato entre a Aegea e o Governo do Estado.

A presidente da Sanemar, Rita Rocha enfatizou que a cidade está em uma corrida contra o tempo. “Não estamos medindo esforços para que os estudos e projetos sejam realizados e nos apontem caminhos e opções para executar as obras de curto, médio e longo prazo. Com a expertise da UFRJ e elaboração de projetos de saneamento realizados pelos técnicos da Sanemar queremos avançar nas obras já neste ano, com apoio de outros setores da prefeitura como a Secretaria de Cidade Sustentável e a Empresa de Serviços e Obras- Somar,” disse Rita.

A Reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho avaliou que a missão da Sanemar de oferecer saneamento a toda população vai ao encontro com a do mundo acadêmico que é de tornar a vida das pessoas melhor, contribuindo para o crescimento do cidadão. “Esse projeto de Maricá prospecta um horizonte para todo o estado do Rio de Janeiro. Precisamos cuidar da água e Maricá é o início de tudo,” finalizou a reitora.