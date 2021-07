BPRv recupera carro depenado em Maricá - Foto: Carlos Alberto

BPRv recupera carro depenado em MaricáFoto: Carlos Alberto

Publicado 29/07/2021 17:04

Maricá - Um carro depenado foi recuperado por PM's do BPRv, no Silvado, em Maricá, no sábado dia 20 de julho.

Segundo relatos, o veículo era um Ford Ecosport Titanium e foi encontrado abandonado em uma fazenda sem as rodas, espete, lanterna e outros itens essenciais para o funcionamento do carro.

Através de um levantamento, foi constatado que o carro é oriundo do município de Rio das Ostras.



Devido a falta de reboque, o carro só foi apresentado hoje nesta quinta-feira, na 82ª DP de Maricá onde o caso foi registrado.