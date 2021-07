Maricaense Marcus D’Almeida vence holandês por 7 a 1 e avança às oitavas do tiro com arco - Foto: Divulgação

Publicado 28/07/2021 08:26 | Atualizado 28/07/2021 08:32

Maricá - Marcus D’Almeida, o orgulho maricaense venceu o holandês Sjef Van Den Berg por 7 a 1 no Tiro com Arco e se classificou para as Oitavas de Finais nas Olimpíadas de Tóquio. Dia 31 de Julho estará novamente em jogo nas oitavas de final.

No primeiro set os dois competidores pontuaram igualmente, em 9 em seus respectivos 3 tiros. Com isso, totalizaram 27 pontos e empataram por 1 a 1 no placar.

Na etapa seguinte, o maricaense conseguiu vantagem no placar para 3 a 1. No primeiro tiro, os dois arqueiros tiraram 10, e no segundo, Marcus repetiu o placar e Berg conseguiu apenas 8. No último tiro, o brasileiro tirou 9, e o holandês 8. Com 29 a 26, os números ficaram a favor do maricaense.

O holandês começou atirando no terceiro set na frente e fez 9 pontos, só que Marcus conseguiu o mesmo resultado. No segundo tiro, Sjef Van Den Berg conseguiu 8, e o brasileiro um 9. Berg pressionou fazendo dez no terceiro tiro, Marcus não se intimidou e também acertou o dez, fazendo 28 a 27 e conseguindo a vantagem de 5 a 1.

Na quarta etapa, Berg começou com 8, e Marcus igualou. No segundo tiro, o holandês faz 9, e Marcus também. No último tiro, Berg faz 7, e Marcus acertou um sensacional 9. Assim, nosso maricaense ganhu a disputa por 26 a 24,e repetiu o 7 a 1 da sua primeira vitória avançando para às oitavas de final.