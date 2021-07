Hospital Conde Modesto Leal - Foto: João Henrique

Hospital Conde Modesto LealFoto: João Henrique

Publicado 29/07/2021 13:20 | Atualizado 29/07/2021 14:42

Maricá - Na madrugada da última terça-feira, uma mulher foi atacada dentro do hospital municipal Conde Modesto Leal durante uma consulta. Ela estava sendo atendida pelo médico quando um homem entrou no consultório e agarrou a mulher aplicando-a uma gravata. O médico também foi agredido.

O agressor foi detido e o caso está sendo apurado. Tanto a mulher quanto o médico passam bem. Mesmo com toda a segurança no hospital o agressor conseguiu chegar até a vítima. Peritos examinam câmeras de segurança para identificar como o homem conseguiu se infiltrar mesmo com dois agentes, seis vigias e dois PM's do PROEIS fazendo a segurança do local.