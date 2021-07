Três homens são detidos com carro clonado - Foto: Carlos Alberto

29/07/2021

Maricá - Policiais Militares do PROEIS e do Programa Bairro Seguro, prenderam três indivíduos em um carro clonado portando uma pistola, no Flamengo, em Maricá, na manhã da última quarta.

Após um trabalho realizado através de câmeras de monitoramento da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), o veículo Onix branco de placa QQA0G41, foi identificado e com isso foi formado um cerco para deter o carro.

Na abordagem foi feito um levantamento que constatou que o carro era clonado, Dentro do veículo foi encontrado uma pistola 9mm, 15 minuções intactas, 3 celulares e a placa original do carro.

Os três indivíduos e todo o material foram detidos e encaminhados para a 82ª DP de Maricá. Logo depois o trio foi encaminhado para a 76ª DP em Niterói, a central de flagrantes.