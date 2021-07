Intenso tiroteio entre criminosos e a polícia na manhã desta quarta-feira (28/07) no MCMV de Inoã - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 28/07/2021 17:53

Maricá - Ainda na parte da manhã desta quarta-feira (28/07) Policiais Militares e traficantes trocaram muitos tiros no MCMV de Inoã.

Segundo um morador que deu um depoimento exclusivo para nossa redação: " - O confronto foi intenso, mais de 20 minutos de tiroteio, nos jogamos no chão fiquei com medo de levar uma bala perdida", completou o morador do Residencial Carlos Alberto Soares de Freitas que preferiu não se identificar.

Vários moradores relataram momentos de terror, não conseguiram sair de casa para trabalhar nem enviaram as crianças para a escola.

Durante todo o dia de hoje agentes militares seguiram patrulhando o condomínio, buscando os meliantes e material ilícito. Não houve mortes nem relatos de feridos.