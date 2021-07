Lelê comemorando o gol de cabeça - Foto: Jhonathan Jeferson

Publicado 29/07/2021 11:02 | Atualizado 29/07/2021 11:03

Maricá - Na última quarta-feira, o Maricá FC venceu o Duque de Caxias pela Taça Corcovado do Campeonato Carioca B1. Com a vitória, a equipe se mantém em segundo colocado no Grupo B atrás apenas do Audax.

No próximo sábado, o Maricá enfrenta a equipe do Cabofriense, no Estádio Correão em Cabo Frio. A vitória contará bastante para a classificação para a semi-final da Taça Corcovado já que o América vem logo atrás em 3º colocado com os mesmos 8 pontos.