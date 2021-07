Queimada é crime ambiental, faz mal aos animais, a saúde humana, ao meio ambiente e pode dar até 4 anos de cadeia - Foto: SECOM

Queimada é crime ambiental, faz mal aos animais, a saúde humana, ao meio ambiente e pode dar até 4 anos de cadeiaFoto: SECOM

Publicado 28/07/2021 18:32 | Atualizado 28/07/2021 18:33

Maricá - A Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá está lançando uma campanha visando reduzir possíveis crimes ambientais no município, principalmente das queimadas, que ocorrem com maior frequência no período de tempo seco, onde uma ponta de cigarro pode dar início ao fogo. Para alertar a população sobre o perigo, equipes da pasta têm fixado cartazes em locais da cidade de maior movimento.

O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre os impactos causados pelo ato que é considerado crime (Nº 9645/1998) sujeito a multa ou detenção de um a quatro anos, e divulgar contatos para que denúncias possam ser feitas.

Publicidade

“Estamos nos aproximando de um período crítico cuja ocorrência de queimadas aumenta e, diante disto, a Secretaria da Cidade Sustentável está divulgando os contatos para que possamos identificar e multar os praticantes deste ato que impacta diretamente as unidades de conservação municipais”, afirmou Guilherme Di César Mota, subsecretário de Cidade Sustentável.