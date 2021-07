Revitalização do Marine segue com força total - Foto: Divulgação SOMAR

Revitalização do Marine segue com força totalFoto: Divulgação SOMAR

Publicado 29/07/2021 22:15 | Atualizado 29/07/2021 22:15

Maricá - A SOMAR segue trabalhando na revitalização da Orla do Marine em São José do Imbassaí. Moradores da localidade a muito anseiam essa revitalização, já feita em outras orlas da cidade como na vizinha orla das Amendoeiras.

Diversos homens e máquinas estão trabalhando durante a semana sem parar com força total no local para que a conclusão da obra se dê até o final do primeiro semestre de 2022 conforme divulgado anteriormente pela própria SOMAR.

Publicidade

Em suas redes sociais a SOMAR postou diversas fotos dos homens da equipe trabalhando pela revitalização ajudando a transformar o Marine, em São José do Imbassaí e a cidade de Maricá como um todo um lugar melhor para todos.

O Serviço de Obras de Maricá também postou em suas redes sociais a seguinte frase: " Em breve mais uma linda área de convivência se somará às demais áreas de lazer que estamos entregando pelo município."