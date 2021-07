Tartaruga é encontrada morta na Praia de Itaipuaçu - Foto: Carlos Alberto

Publicado 30/07/2021 15:17

Maricá - Foi encontrada nesta manhã, uma tartaruga morta na Praia de Itaipuaçu.

O animal foi encontrado por populares na altura da Rua 50 e já estava sem vida. A tartaruga foi parar próximo a um quiosque levada pela força da maré.

Agentes do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos foram acionados recolhetam a carcaça do animal para identificar a causa da morte através de exames.



Nesses casos é importante não pegar o animal e entrar em contato com Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos para que o resgate seja feito. O telefone para contato é o 0800 999 5151.