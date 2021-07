74ª DP de Alcântara - Foto: Polícia Civil

74ª DP de AlcântaraFoto: Polícia Civil

Publicado 30/07/2021 08:46 | Atualizado 30/07/2021 08:46

Maricá - Na madrugada da última quinta-feira, assaltantes praticaram um sequestro relâmpago na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto na altura de Ponta Negra. Durante a ação do crime os sequestradores roubaram mais de R$150 mil.

Segundo relatos, criminosos armados estavam em um Toyota Corolla quando renderam cinco homens em um Fiat Toro. Sob ameaças, com armas apontadas em suas cabeças, as vítimas passaram seus pertences e dinheiro. Foram roubados cordões de ouro, celulares, relógio e mais itens que se encontravam dentro do carro das vítimas.

Após mais de uma hora na mão dos criminosos sob ameaças de morte, as vítimas foram deixadas no bairro de Monjolos em São Gonçalo.





O caso foi registrado na 74ª DP de Alcântara, onde o prejuízo estimado foi de R$150 mil reais. O caso está sendo investigado.