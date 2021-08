Maricá F.C. - Foto: Carlos Alberto

Maricá - No último sábado o Maricá FC venceu a equipe do Cabofriense por 3 a 1 em Cabo Frio, no Estádio Alair Corrêa, pela Taça Corcovado co Campeonato Carioca A2.

Com a vitória, a equipe do Maricá FC fica mais perto da classificação da fase final. No próximo sábado, a equipe jogará contra o Firburguense no Alzirão, em Itaboraí às 15h, pela última rodada.

O Maricá FC é o atual campeão da Taça Corcovado tendo vencido a competição em 2020.