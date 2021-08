Os serviços da Defesa Civil já podem ser solicitados no SIM do Centro da cidade - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 03/08/2021 12:43

Maricá - Com o objetivo de facilitar o acesso da população a diversos serviços, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá começou a disponibilizar a abertura de solicitações de vistorias no polo do SIM no centro da cidade (Rua Álvares de Castro, 272). São realizados no local registros preventivos e emergenciais, incluindo ameaças de desabamentos, deslizamentos e quedas de árvores; desabamentos e deslizamentos já ocorridos; além de registros de incêndio, alagamento, construção irregular e infiltração.



De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt, a facilita o acesso dos maricaenses aos atendimentos disponibilizados pela pasta, ajudando a agilizar todo o processo, com previsão de ampliação para os polos de Inoã e Itaipuaçu.



“O atendimento no SIM é muito importante para o município, já que as atividades da Defesa Civil estarão mais próximas dos moradores, ajudando em ocorrências que podem causar danos à população. Além disso, esse processo oferece maior rapidez no atendimento ao público, contando com uma equipe de especialistas entre engenheiros, hidrólogos, geólogos, meteorologistas e outros para responder às ocorrências. Planejamos, posteriormente, ampliar para as unidades do SIM de Inoã e Itaipuaçu”, destacou.



A relação com todos os serviços disponíveis pode ser acessada aqui. As solicitações podem ser feitas, também, na sede da secretaria (Rodovia Amaral Peixoto, km 29, Itapeba) ou pelo telefone 199.



Mais detalhes, procure o SIM Centro, que fica na Rua Álvares de Castro, 272.



