A irregularidade das remessas impede que a vacinação na cidade avance para um ritmo mais consistente - Foto: Katito Carvalho

Publicado 05/08/2021 08:10 | Atualizado 05/08/2021 08:10

Maricá - A Secretaria de Saúde de Maricá recebeu, nesta quarta-feira (04/08), 2.978 doses de vacinas contra a Covid-19 no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta (Centro), entre 1.040 unidades do imunizante CoronaVac, destinadas à primeira e à segunda aplicação (D1 e D2); e 1.938 doses da Pfizer, para D1. O quantitativo entregue nesta remessa será utilizado apenas na quinta-feira (05), com o avanço de uma faixa etária apenas, na vacinação da população maior de 30 anos e nos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiências permanentes.

De acordo com a coordenadora de Imunização da pasta, Ana Claudia Chavão, o número de novas doses entregues continua sendo baixo para a demanda na cidade, com a continuidade do cronograma dependendo do fluxo de pessoas nos polos de vacinação e do eventual recebimento de nova remessa no fim de semana. A irregularidade das remessas impede que a vacinação na cidade avance para um ritmo mais consistente.

“O quantitativo que recebemos é muito pequeno e garantimos a vacinação na quinta-feira, chegando aos maiores de 30 anos. A continuidade da imunização com a primeira dose para esta faixa etária, depende do fluxo de pessoas que procurarem os polos. Porém, a imunização dos adolescentes com comorbidades ou deficiências está garantida até sexta-feira (06), incluindo aos acamados. Há uma expectativa de receber outra remessa no fim de semana para podermos assim prosseguir com o calendário, diminuindo mais uma idade na segunda-feira (09)”, ressaltou.

Os adolescentes podem ser imunizados nos pontos montados pela Secretaria de Saúde, que funcionam de 9h às 16h na Escola Municipal Rynalda Rodrigues da Silva (Rua Uirapurus, Flamengo) e na Escola Municipal Marquês de Maricá (Rua Douglas Marques Rienti – antiga Rua 83, Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu). Para receber a dose, é necessário levar laudo, declaração, atestado ou perícia médica que comprove a comorbidade; resultado de exame que comprove a condição; receita ou prescrição de medicamentos para tratamento, datada no ano de 2021 ou duas de outros anos; evidência física da comorbidade; além de documento de identificação com foto, CPF e cartão do SUS (se tiver).

Já os maiores de 30 anos, podem receber a primeira dose nos seguintes locais: Unidade de Saúde da Família (USF) Central; USF Marinelândia; USF Chácara de Inoã; USF Jardim Atlântico; Unidade Volante de Vacinação (UVV) Aeroporto de Maricá; UVV Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu. É preciso levar documento de identificação com foto; CPF ou cartão do SUS; assim como um comprovante de residência do município de Maricá.