82ª dp de Maricá.Foto: Maurício Peçanha

Publicado 09/08/2021 14:39

Maricá - Uma mulher foi assaltada ao sair do banco Santander, no Centro de Maricá, após ter efetuado um saque no valor de R$690,00.

Ao sair do banco, um criminoso se aproximou da vítima a pé anunciando o assalto e ordenando que a mulher entregasse todo o dinheiro que havia sacado assim como seu celular. Após o roubo o ladrão fugiu e não foi preso.

O caso foi registrado na 82ª DP.