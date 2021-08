Dois homens são presos com drogas em São José do Imbassaí - Foto: 82ª DP de Maricá

Publicado 06/08/2021 16:49

Maricá - Policiais do PATAMO da Luvinha prenderam dois elementos portando drogas no Mutirão em São Joé do Imbassaí na última quinta-feira.

Segundo relatos, durante um patrulhamento na área, os dois foram avistados pela polícia e começaram a fuga. Durante a ação, foram capturados junto aos dois criminosos, materiais ilícitos.

O caso foi registrado da 82ª DP.