Mulher e criança são atropelados em Maricá. - Foto: Carlos Alberto

Publicado 09/08/2021 11:38 | Atualizado 09/08/2021 13:43

Maricá - Uma criança e uma mulher foram atropelados por um carro em um cruzamento em Maricá. O carro avançou o cruzamento e acertou a bicicleta onde estava a mulher e a criança. A vítima, uma criança, teve escoriações e foi encaminhado ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal.

Guardas municipais estiveram no local no local do acidente para prestar os primeiros socorros às vítimas até a chegada dos bombeiros.