Maricá

Homem é baleado e morto durante confronto no MCMV Itaipuaçu

Segundo relatos, Policiais faziam uma patrulha no condomínio quando um confronto começu no Setor A. Um homem foi baleado no local, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer

Publicado 06/08/2021 09:55 | Atualizado há 3 dias