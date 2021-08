Carro capota no Centro de Inoã. - Foto: Carlos Alberto

Carro capota no Centro de Inoã.Foto: Carlos Alberto

Publicado 09/08/2021 10:42

Maricá - No último sábado, um motorista perdeu o controle do carro e capotou em Inoã na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto KM 15, sentido Maricá.

Segundo relatos o motorista seguia quando perdeu o controle e capotou na descida próximo ao antigo radar do Centro de Inoã.

Publicidade

Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros à vítima. Em seguida ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Maricá.