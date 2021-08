Homem é preso com fuzil e drogas em itaipuaçu. - Foto: PMERJ

Homem é preso com fuzil e drogas em itaipuaçu.Foto: PMERJ

Publicado 10/08/2021 19:35 | Atualizado 10/08/2021 19:35

Maricá - Policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel prenderam um homem com um Fuzil 762 no MCMV Itaipuaçu.

Os militares chegaram no local após denúncias anônimas. Vários meliantes fugiram ao avistarem as viaturas da PM. Na ação o homem foi visto entrando em um apartamento.

Ele foi encontrado junto ao fuzil e uma carga de drogas de 8 kg de pasta base de cocaína. O criminoso e o material aprendido foram encaminhados para a 82ª DP onde o caso teve registro.