A nova praça de Ponta Negra tem 1.060 metros quadradosFoto: Anselmo Mourão

Publicado 11/08/2021 18:26

Maricá - Um novo espaço de lazer e convivência será entregue nesta quinta-feira (12/08) em Ponta Negra. A Praça Nossa Senhora das Graças, que fica em frente à paróquia de mesmo nome, foi inteiramente revitalizada pela Prefeitura de Maricá às 17h.

O espaço, com 1.060 metros quadrados, recebeu nova iluminação, paisagismo, aparelhos de ginástica ao ar livre e novos brinquedos para crianças, além de bancos e lixeiras.

De acordo com a autarquia Serviço de Obras de Maricá (Somar), duas praças menores ao lado da principal – chamadas de ‘anexos’ – também passam por revitalização. Já foi concluída a primeira, que tem 155 metros quadrados e fica entre as ruas São Pedro Apóstolo (a principal do bairro) e Antônio Carlos Jobim (que dá acesso à praia da Sacristia). Na segunda, que fica ao lado da principal e tem 140 metros quadrados, uma ação de drenagem será feita no entorno antes da recuperação do espaço.