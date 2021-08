Igreja Nossa Senhora do Amparo - Foto: Reprodução

Maricá - No útlimo domingo foi celebrado o dia de Nossa Senhora do Amparo, padroeira da cidade de Maricá. Aconteceram missas, e uma carreata pelas ruas do Centro. A carreata foi transmitida em uma live feita pelo cantor Dudu Amaral. A programalçao contou com o apoio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos da Prefeitura de Maricá e todos os protocolos sanitários de prevenção ao Coronavírus foram cumpridos.

A coordenadora municipal de Assuntos Religiosos, Danieli Machado, deu sua palavra:



“A comunidade católica está de parabéns pelo evento, realizado seguindo todas as orientações para a prevenção da Covid-19”, afirmou.



O cantor Dudu Amaral interpretou sucessos como “Espírito enche a minha vida”, “Chuva abundante”, “Quem é esta que avança”, encerrando com “Pão do Céu” e “Viva igreja”. Ele humildemente agradeceu pela oportunidade de realizar a live.



“Sinto-me muito feliz e honrado por participar da celebração deste dia tão especial em Maricá. É uma Paróquia por onde pude passar algumas vezes em missões que contribuíram muito para o meu crescimento pessoal e ministerial”, comentou Dudu.