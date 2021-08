Saúde recebe edição do Programa Interfaces Cidadãs - Foto: Divulgação

Publicado 17/08/2021 18:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Saúde, promove o “Programa Interfaces Cidadãs”, uma parceria com a Justiça Federal. Serão encontros semanais, de forma online, que acontecerão até o início de setembro, com uma equipe qualificada liderada pelo juiz federal Vladimir Vitovsky, titular da 9ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro.

Inicialmente, o público alvo é composto pelos profissionais da equipe técnica vinculados a Atenção Primária à Saúde (APS) e assistentes sociais e psicólogos que atuam neste nível de atenção (gestores, Núcleo Ampliado em Saúde da Família – NASF, Equipe Multiprofissional em Atenção Psicossocial – EMAP, Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, equipe de Consultório na Rua – Cnar, residentes, dentre outros da equipe técnica) que serão multiplicadores do conteúdo em suas unidades de saúde.

“O objetivo é qualificar os profissionais da Atenção Primária à Saúde, pois nesse momento pandêmico eles têm lidado diretamente com diversas demandas de competência federal, como acolhimento e articulação de pedidos de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, sendo agente de mediação entre a população e o Estado”, explica a secretária de Saúde, Solange Oliveira.

Essa parceria é fruto do reconhecimento do trabalho das equipes de Saúde diante da maior pandemia dos últimos tempos. A assistente social Vânia Lopes lembra o quanto os colaboradores estiveram presentes no cuidado em saúde dos cidadãos maricaenses.

“A Atenção Primária é o nível de atenção à saúde mais capilarizado no território, nos bairros e nas ruas e, durante a pandemia, tem se firmado enquanto porta de entrada no sistema de saúde acolhendo pessoas em sofrimento e não medindo esforços no cuidado”, reitera Vânia.

“Estamos entusiasmados com a inclusão da Atenção Primária de Maricá no Programa Interfaces Cidadãs, tendo em vista que as atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde – principais objetivos da APS – serão positivamente impactados mediante as capacitações que nossos profissionais estão recebendo, o que contribuirá para o melhor atendimento das demandas relacionadas à proteção social”, finaliza a coordenadora da APS Maricá, Shirley Linhares.