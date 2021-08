Casagrande afirma que Hulk é o melhor jogador do Brasil - Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2021 15:09 | Atualizado 19/08/2021 15:10

Rio - Nesta quinta-feira (19), o comentarista do Grupo Globo, Walter Casagrande, destacou a atuação do atacante Hulk na classificação do Atlético-MG sobre o River Plate para a semifinal da Libertadores. Além disso, o ex-jogador relembrou o pedido para o técnico da seleção brasileira, Tite, ter convocado o atleta do Galo para a seleção brasileira.

"Os dois primeiros gols foram pinturas. O primeiro, de Zaracho, em um passe maravilhoso de Hulk. Não deu tempo para qualquer reação da defesa. No segundo, Hulk colocou muita velocidade a partir do meio de campo em direção ao gol. Ninguém conseguiu segurá-lo. Aliás, ninguém tem conseguido, seja no Brasil ou na América do Sul", disse o comentarista Casagrande.

"Já falei sobre isso aqui, mas não custa repetir. Tite deveria ter chamado Hulk na última convocação para os jogos das Eliminatórias. Até quando o técnico da Seleção vai dar cadeira cativa para jogadores como Gabriel Jesus e Firmino? Hulk, hoje, é o melhor jogador atuando no Brasil", concluiu o comentarista do Grupo Globo.