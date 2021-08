Messi vestirá a segunda camisa de clube em sua carreira - Divulgação/PSG

Publicado 19/08/2021 16:13

Rio - O aumento da expectativa para ver a estreia de Messi no PSG têm mexido com a ansiedade dos torcedores e entregado uma oportunidade de lucrar em cima do evento. O técnico do Paris, Maurício Pochettino, afirmou que o atleta está em forma para atuar contra o Brest, amanhã (20), pelo Campeonato Francês.

No entanto, enquanto os ingressos da partida já terem esgotado, os torcedores do time adversário aproveitaram a oportunidade para vender os lugares por preço acima do valor original. De acordo com o 'Olé', os ingressos que custavam 50 euros, foram encontrados na internet por 130, cerca de 818 reais.

Com capacidade para receber 14.920 torcedores, o estádio conta com camarotes em diferentes locais. Para assistir na tribuna, o ingresso tem sido vendido por 400 euros, mais de 2.500 reais. Além disso, os torcedores criaram um desconto em "pacote de ingressos". Neste caso, três entradas para o jogo saem por 1 mil euros, cerca de 6.295 reais.