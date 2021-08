CR7, Messi e Neymar devem atuar juntos - Divulgação/Fifa

Publicado 17/08/2021 12:50 | Atualizado 17/08/2021 14:38

Rio - Cristiano Ronaldo será jogador do PSG. Essa é a mais nova informação da Sky Sports, que cravou que o português vai atuar ao lado de Messi e Neymar no time da capital francesa.

Insatisfeito na Juventus, Cristiano não vai renovar com o clube italiano. Com a possível saída de Kylian Mbappé, o time francês já se prepara para tirar o português de Turim absolutamente de graça.



Mais uma estrela



Além de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba também vai atuar no PSG, segundo a Sky Sports. Com o seu contrato encerrando em 2022 com o Manchester United, o meio-campista chegaria de graça ao time da capital francesa.