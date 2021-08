Walber, zagueiro do Cuiabá - Divulgação

Publicado 19/08/2021 16:20

Rio - Sofrendo com o setor defensivo, o Vasco decidiu buscar reforços para a sequência da Série B. Segundo o site "Esporte News Mundo", o clube abriu negociação para tentar o empréstimo do zagueiro Walber, do Cuiabá.

Segundo o portal, as conversas ainda estão em estágio inicial, mas podem avançar nos próximos dias. A chegada do jogador é um desejo do técnico Lisca.

O negócio não deve ser difícil, já que Walber está sem espaço no Cuiabá. Ele não atua desde o dia 28 de abril, quando entrou em campo contra o Dom Bosco, no Campeonato Mato-grossense.