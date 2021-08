Vasco faz homenagem a Ricardo Graça - Divulgação

Vasco faz homenagem a Ricardo GraçaDivulgação

Publicado 18/08/2021 22:01

Rio - O Vasco prestou uma homenagem ao zagueiro Ricardo Graça no jogo desta quarta-feira, contra o Londrina, em São Januário. O Cruzmaltino colocou um patch na camisa do jogador em homenagem aos 100 jogos pelo clube, mas cometeu uma gafe ao errar a data da partida.

Ricardo está no Vasco desde os 12 anos e tem forte identificação com a equipe da Colina. Recentemente, ele conquistou a medalha de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio.

Caso vença o Londrina, o Vasco dormirá no G-4 da Série B.