Presidente Jorge Salgado ao lado de Ricardo, Lucão e seus familiaresRafael Ribeiro/Vasco.com.br

Publicado 18/08/2021 12:58

Rio - Na última terça-feira, o Vasco prestou homenagens aos jogadores do clube que foram campeões olímpicos com a seleção masculina de futebol. O zagueiro Ricardo Graça e o goleiro Lucão foram recebidos pelo presidente Jorge Salgado, o qual homenageou os atletas.

Junto dos familiares, os jovens crias da Colina receberam um quadro comemorativo, uma carta de agradecimento e uma camisa com patch personalizado, igual ao utilizado pelo Vasco na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, pelo Brasileirão.

"Essa é uma homenagem que preparamos com todo carinho para dois jogadores que colocaram o nome do Vasco no lugar mais alto na principal competição esportiva. Conquistar uma medalha olímpica não é fácil, poucos no país conseguem esse feito, então temos orgulho em possuirmos no nosso elenco dois campeões olímpicos. Ricardo e Lucão são referências dentro e fora de campo", disse o presidente Jorge Salgado.