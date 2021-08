Paulinho conquistou a medalha de ouro pela seleção brasileira nas Olimpíadas - Foto: Reprodução/Instagram

Paulinho conquistou a medalha de ouro pela seleção brasileira nas OlimpíadasFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2021 17:36

Rio - Nesta quarta-feira (18), o Vasco homenageou o atacante Paulinho, campeão olímpico pela seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio. O Cruzmaltino enviou uma camisa com o selo comemorativo do título, um quadro e uma carta de agradecimento ao jogador.

Nota oficial do Vasco:

"O Monte Olimpo, na mitologia grega, é a morada dos deuses. E os deuses gregos não são seres de poder infinito: tem que batalhar para chegar à grandeza, tem que disputar com outros deuses e só se tornam, de fato, gigantes, se conseguirem se sobressair.



Os Jogos Olímpicos eram a celebração desses deuses, ao mesmo tempo humano e divinos. Vencer uma competição olímpica é se aproximar da morada dos deuses por meio do esporte e você chegou lá!



Logo você, que expressou sua religiosidade de forma corajosa e devotada, quebrando os preconceitos que ainda pairam em nossas sociedade. A missão da nossa história segue viva em você e mais dourada que nunca. O Vasco da Gama te parabeniza por se aproximar tanto de divindades e se orgulha de ter sido sua casa por tantos anos.



O clube de onde você partiu para o mundo saúda sua entrada no Olimpo do esporte. Nossa base é forte e de ouro!



Que Exu nos ilumine."



Além de Paulinho, o Vasco homenageou Lucão e Ricardo Graça, integrantes da Seleção Olímpica em 2020 e do elenco do Vasco desta temporada. O presidente Jorge Salgado recebeu os jogadores em São Januário e entregou quadros comemorativos. Douglas Luiz, atualmente no Aston Villa, também foi agraciado.