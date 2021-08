Vasco x Londrina - Rafael Ribeiro/Vasco

Vasco x LondrinaRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 19/08/2021 19:49

Rio - Roberto Dinamite não tem gostado da postura do Vasco nos jogos em São Januário. Para o ídolo cruzmaltino, a equipe precisa ter mais iniciativa e se impor quando estiver jogando dentro de casa.

“Eu sou do tempo em que a gente jogando em casa, a gente tinha que marcar pressão, adiantar. Não deixar os caras respirarem. Nesse momento, eu acho que é uma iniciativa maior, de querer vencer. E a forma de você mostrar que você quer, que você está buscando o resultado, é você fazer isso. Ter uma aplicação maior, uma definição maior, e até dentro daquilo que é a proposta do próprio técnico. Dentro do campo você tem que sentir o jogo, e acho que o jogador para mostrar isso, não precisa dar pancada, ser agressivo. Ele tem que fazer a parte dele e aquele algo mais”, disse o ex-jogador à Gazeta.

Publicidade

Com a derrota para o Londrina, na última quarta-feira, o Vasco perdeu a oportunidade de entrar no G4. O Cruzmaltino volta a campo no próximo sábado, contra o Operário, fora de casa.