Lisca vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Lisca vascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 19/08/2021 09:57

Rio - Clima pesado durante a entrevista de Lisca após mais uma derrota na Série B. O técnico do Vasco admitiu que a situação do Gigante da Colina está longe de ser a esperada no campeonato e afirmou que o momento é de pedir desculpas pela virada sofrida em São Januário na derrota para o Londrina. O comandante do Cruz-Maltino ainda afirmou que está com dificuldades de implementar se trabalho no clube carioca.

"Não estou conseguindo, não estamos achando a química. Hoje é lamentar e pedir desculpas. Talvez as informações que passo os jogadores tenham dificuldade. Talvez tenhamos que fazer um futebol mais simples. Não é o que eu quero, não é o que Vasco quer", lamentou Lisca, que completou:

Publicidade

"Tomamos muito gols. Tem muita coisa ruim, muita coisa errada... eu, como treinador, ainda não consegui encaixar meu trabalho", admitiu o técnico do Vasco, citando a dificuldade no sistema defensivo.

O Vasco, agora, enfrenta o Operário, fora de casa, no próximo sábado, às 19h. A partida é válida pela 20ª rodada da Série B, a primeira do returno da competição. No primeiro turno, o Cruz-Maltino perdeu em casa para o Fantasma pelo placar de 2 a 0.