Vasco x Londrina - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 18/08/2021 23:23 | Atualizado 18/08/2021 23:25

Rio - O Vasco perdeu a oportunidade de terminar a noite desta quinta-feira no G4 da Série B. A equipe de Lisca saiu na frente, mas acabou levando a virada do Londrina em São Januário e foi derrotada por 2 a 1. Marquinhos Gabriel fez o gol do time carioca, enquanto Marcelinho e Alisson Safira marcaram para o Tubarão.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de pouco brilho técnico. O Vasco até tentava e se movimentava bem, mas faltava agressividade para chegar ao gol. O Londrina, por sua vez, encaixou uma forte marcação e chegou pouco ao ataque, terminando a primeira etapa sem nenhuma finalização relevante.

Pelo lado vascaíno, o artilheiro Germán Cano teve boas chances para abrir o placar, mas o camisa 14 não conseguiu finalizar bem como de costume. A melhor oportunidade foi com Léo Jabá, que chutou de fora da área e acertou a bola na trava, contando com o desvio da zaga londrinense.

Na volta para a segunda etapa, o Vasco conseguiu impor um bom ritmo e não demorou a ser premiado. Logo aos 8 minutos, Léo Jabá acertou um cruzamento preciso para Marquinhos Gabriel abrir o placar. O time do Londrina ficou reclamando de falta de Romulo em Celsinho no início do lance, mas a arbitragem viu o lance como normal. O jogador precisou ser substituído por conta do choque.

O Vasco continuou levando perigo após o gol, mas acabou falhando na parte defensiva e sofreu o empate. Caprini arriscou de fora da área, Lucão acabou rebatendo para o meio da área e Marcelinho deixou tudo igual na Colina.

O empate parece ter abalado a confiança dos vascaínos. Sem conseguir ameaçar mais, os cariocas viram o Londrina virar a partida em falha boba de Ricardo Graça, que completava 100 jogos pelo clube. O zagueiro derrubou Safira na área e a arbitragem apontou a marca da cal. O próprio atacante cobrou e deu números finais ao jogo.

Com o resultado, o Vasco perdeu a chance de dormir no G4 da Série B. O time cruzmaltino fica na 10ª posição, com 28 pontos. No próximo sábado, a equipe encara o Operário, fora de casa, na abertura do segundo turno.

VASCO 1 X 2 LONDRINA

Local: São Januário (RJ)

Árbitro: Salim Fende Chavez

VASCO: Lucão, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Romulo (Caio Lopes), Juninho (Bruno Gomes) e Sarrafiore (Gabriel Pec); Léo Jabá (Figueiredo), Marquinhos Gabriel (Galarza) e Germán Cano. Técnico: Lisca.

LONDRINA: César (Dalton), Matheus Bianqui, Saimon, Lucas Costa e Felipe; Tárik (Jean Henrique), Jhonny Lucas, Celsinho (Caprini) e Gegê (Bidía); Marcelinho (Luíz Henrique) e Alisson Safira. Técnico: Márcio Fernandes.

Cartões amarelos: LON: Matheus Bianqui, Saimon, Alisson Safira e Tárik

Gols: VAS: Marquinhos Gabriel (8' do 2ºT); LON: Marcelinho (25' do 2ºT) e Alisson Safira (42' do 2ºT)