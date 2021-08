Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola"Divulgação/Band

Publicado 19/08/2021 17:02

Rio - Neto soltou mais uma de suas pérolas durante o programa "Os Donos da Bola" desta quinta-feira. Quando o programa estava no ar apenas no Youtube, o apresentador disse que toparia protagonizar um filme pornô.

“Amazon Prime Vídeo, eu fiz propaganda, que fase que eu tô hein!? Eu podia fazer Brasileirinhas. Imagina eu fazendo um filme pornográfico? Quer contatar?", ironizou o ex-jogador.

Publicidade

Na sequência, Fred Ring, um dos convidados do programa, brincou dizendo que o ídolo corintiano acabaria virando deputado e indo buscar Gabigol em cassino, assim como o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), que já participou de filmes eróticos.

“No Brasil, se você for ator pornô, você pode até acabar deputado e depois prendendo gente, indo buscar o Gabigol no Cassino. É muito louco”, disse o ex-apresentador do SporTV.