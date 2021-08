Jhon Arias - Reprodução / Fluminense

Ao acertar a contratação de John Arias, segundo reforço para o segundo semestre da temporada depois de Nonato, o Fluminense agora corre para regularizá-lo a tempo de disputar as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Para isso, a diretoria precisa resolver a burocracia e entregar toda a documentação dois dias antes do duelo de ida, na quinta-feira.

Até lá, o jogador de 23 anos já terá trabalhado com os novos companheiros e, se tiver regularizado, seu aproveitamento dependerá da avaliação da comissão técnica. Mas para esse primeiro jogo é mais difícil, até pelo pouco tempo de adaptação.



De qualquer maneira, John Arias, que enfrentou o Flu nesta Libertadores pelo Santa Fé-COL, é a esperança para resolver a queda de rendimento do sistema ofensivo tricolor, que sofreu muito desde a lesão muscular de Caio Paulista, fora do time há quase um mês.



"Sou um meia que joga pela ponta esquerda ou como meia de criação. Sou um jogador muito ágil, rápido, gosto de fazer tabelas e ir ao ataque. Sou um jogador muito bom tecnicamente e que tem ambição de crescer. Acredito que vir ao Brasil é uma grande experiência para minha carreira. É a melhor liga da América do Sul, muito competitiva e estou ansioso", afirmou o colombiano à FluTV.