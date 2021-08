Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

Rio - Nesta quinta-feira (19), antes do confronto contra o Barcelona de Guayaquil, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores, o atacante Richarlison, do Everton e seleção brasileira, desejou boa sorte ao Fluminense.

Identificado com o Tricolor, o jogador publicou uma foto da época que era atleta do clube carioca com a legenda "Boa sorte, Fluzão!". O Fluminense precisa vencer a partida no Equador para garantir a vaga na semifinal da Libertadores.

Na partida de ida, o Fluminense empatou por 2 a 2 contra o Barcelona, no Maracanã. Caso repita o mesmo placar nesta quinta, a vaga nas semifinais do torneio sul-americano será decidida nos pênaltis.

