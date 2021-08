Richarlison terminou como artilheiro da Olimpíada, com cinco gols - AFP

Richarlison terminou como artilheiro da Olimpíada, com cinco golsAFP

Publicado 07/08/2021 13:07

Artilheiro da Olimpíada com cinco gols marcados, Richarlison também é conhecido por ser engraçado e pelas brincadeiras. E sobrou até mesmo para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, chamado de careca pelo atacante brasileiro.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK “ANO QUE VEM É NO QATAR HEIN CARECA”



SIMPLESMENTE RICHARLISON KKKKKKKK pic.twitter.com/NCfZQRs3l6 — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) August 7, 2021

Publicidade

A cena foi captada pela transmissão de TV, enquanto Infantino entregava as medalhas de ouro para os jogadores brasileiros no pódio.

"Ano que vem é no Catar, careca", disse Richarlison, em referência à disputa da Copa do Mundo do Catar, em 2022.



Publicidade

Apesar do humor e da felicidade pela conquista do bicampeonato olímpico, Richarlison correu o risco de se tornar vilão da final. Quando o duelo estava 0 a 0, ele perdeu um pênalti no primeiro tempo. E, no segundo, mandou uma bola no travessão.



"Hoje não era dia de a bola entrar. Faltou um pouco de sorte. Faz parte. Valeu todo o sacrifício no nosso clube, nos treinamentos, cada injeção para poder jogar. Esse grupo mereceu essa conquista, agora é comemorar bastante. Todo mundo está de parabéns", disse Richarlison ainda no campo.