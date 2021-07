Richarlison fez dois gols contra a Arábia - Lucas Figueiredo/CBF

28/07/2021

Japão - Destaque da vitória do Brasil contra a Arábia Saudita, o atacante Richarlison afirmou que se inspira em Ronaldo Fenômeno. Ao abordar a sensação de disputar os Jogos de Tóquio, o jogador, de 24 anos, afirmou que estar no Japão faz com que a campanha do penta e o ex-camisa 9 sejam sempre lembrados pelo grupo.

"Quando cheguei no estádio em Yokohama, nos deparamos com as fotos dos gols dele com a Alemanha, é de arrepiar. O Ronaldo é nosso ídolo, do futebol brasileiro, e a gente tenta se inspirar ao máximo nele", afirmou.



Ao menos uma marca de Ronaldo, Richarlison já alcançou. Com cinco bolas na rede em Tóquio, o Pombo igualou o número de gols do Fenômeno em Jogos Olímpicos. Bebeto, com oito, Romário, com sete, Neymar, com sete, e Leandro Damião, com seis, são os maiores artilheiros.

"Fico muito feliz de marcar gols. Tenho que agradecer meus companheiros, que estão fazendo excelente trabalho, a bola está chegando redonda na frente. Estou aproveitando as oportunidades. Estamos crescendo na competição e agora é mata-mata, temos que errar o menos possível para sair vitoriosos. Vamos focar nas quartas de final, ver quem vamos pegar e estar focado nos próximos jogos", disse.