Publicado 19/08/2021 23:30

Com a necessidade de vencer para conseguir a classificação à semifinal da Libertadores, o Fluminense visitou o Barcelona de Guayaquil no Equador, mas, com muita desorganização e pouca efetividade na posse de bola, o Tricolor ficou apenas no 1 a 1 e foi eliminado na Libertadores. Mastriani marcou para os equatorianos e Fred, de pênalti, fez para a equipe carioca.

O Fluminense fez um bom primeiro tempo em Guayaquil e mandou no jogo nos primeiros 45 minutos. O Tricolor teve 73% de posse de bola, cinco finalizações e duas grandes chances de abrir o placar, com Ganso e Samuel Xavier. O Barcelona mudou o seu estilo de jogo e claramente jogava no contra-ataque.



O primeiro lance de perigo foi do Fluminense, aos 13 minutos. Ganso tocou para Fred, que fez o corta-luz, e a bola chegou a Luiz Henrique na entrada da área. Ele soltou a bomba, que passou pertinho do travessão.



Depois, aos 35, novamente o Fluminense chegou com perigo. André lançou Luiz Henrique na linha de fundo, ele cruzou na área, Burrai saiu do gol para encaixar, mas bateu-roupa. Não chegou nenhum tricolor para pegar o rebote e aproveitar a bobeada.



Aos 38, um lance triste no jogo. Egídio cobrou escanteio, Ganso finalizou de bicicleta, e Burrai salvou o Barcelona. Porém, o meia caiu em cima do braço e ficou caído sentindo muitas dores. A cena foi forte, e os companheiros gritavam desesperados pedindo a saída dele. Cazares entrou no jogo.



Aos 43, o último lance de perigo no primeiro tempo. E foi do Fluminense. Yago deu um bolão para Samuel Xavier na área, ele chegou batendo de primeira, e Burrai salvou o Barcelona de novo.

No segundo tempo, o Barcelona, com vantagem no empate por até um gol, ficou ainda mais defensivo e tentava jogar no erro do Fluminense. A partida, com nível técnico bem abaixo, não teve nenhum lance de perigo nos 25 minutos iniciais.

Aos 27, o Barcelona, enfim, chegou com perigo, balançou a rede e dificultou ainda mais a vida do Fluminense. Hoyos deu um bolão para Mastriani dominar e bater bonito, sem chances para o goleiro Marcos Felipe. O Tricolor, com a necessidade da vitória, foi para cima do time equatoriano, mas sem nenhuma organização.

Aos 31, o Barcelona quase ampliou. Mastriani recebeu na entrada da área e chutou no ângulo, mas Marcos Felipe fez um milagre. O Fluminense pareceu sentir o golpe e não conseguia demonstrar qualquer reação para conseguir virar o placar.

Aos 42, um lance que resumiu o que foi o Fluminense no segundo tempo. Nenê recebeu lançamento, mas deixou a bola sair pela lateral. Que cena terrível. O Tricolor foi para o tudo ou nada para buscar dois gols em poucos minutos.

O Fluminense até conseguiu marcar uma vez, com Fred, de pênalti. Após Luccas Claro sofrer penalidade máxima, o camisa 9 pegou a bola, bateu bem e igualou o marcador. Mas, logo depois, o árbitro apitou o fim de jogo e, consequentemente, a eliminação do Tricolor na Libertadores.