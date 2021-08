Renata Fan - Divulgação

Publicado 20/08/2021 17:00

Rio - Torcedora do Internacional, Renata Fan, deu uma cutucada no Flamengo ao abordar o confronto na semifinal da Libertadores entre o clube carioca e o Barcelona, de Guayaquil. Após Denílson falar sobre o confronto, a apresentadora da Band, deu uma dica para o clube equatoriano passar de fase.

"O Barcelona não vai se expor contra o Flamengo igual fez contra o Fluminense", disse Denílson. Renata Fan respondeu. "Eu acho que ele deveria ver o jogo contra o Inter. Foi o único time que goleou o Flamengo desde que o Renato assumiu. Eu se fosse técnico do Barcelona faria isso", cutucou.



O jogo que Renata Fan fez menção foi a goleada de 4 a 0 que o Internacional aplicou no Flamengo pelo Brasileiro. O jogo foi a única derrota de Renato Gaúcho no comando do clube carioca.