SBT ignora Flamengo e semifinal contra o Barcelona deve ser exclusiva na Fox Sports | Flamengo | O Dia

Flamengo festeja mais uma goleada e a vaga à semifinal - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 20/08/2021 14:09

Rio - A torcida do Flamengo, possivelmente, terá o Fox Sports como única opção para assistir ao clube na semifinal da Libertadores. De acordo com o site "Notícias da TV", o SBT escolheu transmitir Palmeiras x Atlético-MG nos dias 21 e 28 de setembro, às 21h30, deixando o confronto do Rubro-Negro contra o Barcelona para a TV por assinatura.

O SBT ainda não exibiu nenhum jogo do Flamengo na fase de mata-mata da competição. A preferência da emissora de Sílvio Santos é apostar no mercado paulista, onde os investimentos publicitários costumam ser mais fortes.

O SBT tem contrato para transmitir com exclusividade a Libertadores na TV aberta até 2022. Ainda neste ano, uma nova licitação deve começar para os direitos dos próximos anos.