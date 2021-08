Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 20/08/2021 14:40

Rio - O Flamengo ainda terá uma caminho duro caso queira conquistar a Libertadores. No entanto, com o torneio sul-americano na reta final, o comentarista Casagrande disse acreditar que o Rubro-Negro, assim como Palmeiras e Atlético-MG, pode bater de frente com o Chelsea, campeão da Champions League, na decisão do Mundial.

"Os brasileiros (Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras) são os grandes favoritos ao título da Libertadores. Qualquer um dos três brasileiros poderá jogar de igual para igual contra o Chelsea em uma possível final no Mundial de Clubes. São ótimos times. Eu não tenho a "síndrome de vira-lata"", escreveu o ex-jogador em seu blog no site "GE".

"Não estou falando que será fácil, mas temos três times de altíssimo nível e que podem jogar contra qualquer um, inclusive os europeus. O Chelsea é uma equipe forte e, claro, também quer esse título", completou.