Gaston CampiReprodução

Publicado 20/08/2021 11:00

Rio - Com as contratações de Andreas Pereira e Kenedy fechadas, o Flamengo segue sendo motivo de especulação nos jornais do exterior. De acordo com informação da imprensa turca, o zagueiro Gaston Campi, 30 anos, estaria na mira do clube carioca.

Nascido na Argentina, o jogador está livre no mercado desde sua saída do Trabzonspor da Turquia. Ele passou também pelos times argentinos: Racing e Estudiantes. E atualmente está sem contrato. A posição de zagueiro é considerada carente no elenco do Flamengo.



A imprensa turca noticiou um possível interesse do clube carioca em David Luiz. No entanto, de acordo com os dirigentes cariocas, nunca houve qualquer negociação do Flamengo com o ex-zagueiro da seleção brasileira.