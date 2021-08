Rodinei - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O Flamengo encara o Olimpia pela partida de volta das quartas de final da Liberadores nesta quarta-feira, às 19h15, em Brasília. Mesmo com a vantagem conquistada no primeiro jogo, venceu por 4 x 1 no Paraguai, Renato Gaúcho vai escalar o time com apenas uma mudança: Rodinei será o titular.

O portal "ge.com" já havia noticiado a possibilidade de Rodinei ser o titular para a partida. A informação foi confirmada pelo Jornal O Dia e o lateral, que vem treinando bem, vai assumir o lugar de Isla, poupado por dores musculares. Além do chileno, Rodrigo Caio, em processo de reequilíbrio muscular, e Gustavo Henrique, com Covid-19, estarão fora e a zaga será formada por Bruno Viana e Léo Pereira.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Com a vantagem, o Flamengo pode perder por 3 x 0 que avançará para a semifinal da Libertadores. A partida de hoje terá a presença da torcida, até a noite de ontem já haviam sido vendidos cerca de 10 mil ingressos.