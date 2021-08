Andreas Pereira é o novo reforço do Flamengo - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Andreas Pereira é o novo reforço do FlamengoCleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 20/08/2021 23:20

A chegada de Andreas Pereira ao Flamengo levantou um debate: qual posição no time o jogador irá exercer? O questionamento é plausível por conta do histórico do atleta, que já atuou tanto como segundo volante quanto meia pelos clubes em que passou.

Nas conversas em que teve com a diretoria rubro-negra durante as negociações, Andreas Pereira foi questionamento sobre o assunto, e o jogador deixou claro que tem a ideia de atuar como volante na equipe, mas se colocou à disposição que, quando necessário, pode ser um meia. Essa tal necessidade pode ser nas ausências de Arrascaeta e/ou Everton Ribeiro, jogadores convocados com frequência para a seleção uruguaia e brasileira, respectivamente.

A diretoria, portanto, entende que a chegada de Andreas Pereira, pelo menos neste primeiro momento, é para suprir a saída de Gerson, vendido ao Olympique de Marselha. Com isso, o novo reforço do Flamengo brigará por vaga com Diego Ribas no atual time titular.

Andreas Pereira ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF, e ainda não pode fazer a estreia pelo Flamengo. Como estava treinando normalmente no Manchester United, o meia está bem fisicamente e aguarda apenas ser registrado para ficar à disposição da comissão técnica.

Andreas Pereira chega ao Flamengo emprestado pelo Manchester United até junho de 2022. A opção de compra ao término do vínculo é de 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais. O valor é alto porque os ingleses toparam em ceder o atleta sem compensação financeira. Além disso, o salário será dividido, com o Rubro-Negro arcando "apenas" 60%.

Com 25 anos, Andreas Pereira jogará pela primeira vez no futebol brasileiro. Com passagem pela categoria de base do PSV, da Holanda, o meia se profissionalizou no Manchester United, da Inglaterra, e passou por Granada e Valencia, da Espanha, e Lazio, da Itália, por empréstimo. Agora, inicia a trajetória no Flamengo.