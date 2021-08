Andreas Pereira em sua coletiva de apresentação - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/08/2021 19:19

Após ser anunciado de maneira oficial como reforço do Flamengo, Andreas Pereira treinou pela primeira vez com os novos companheiros de clube. O meia, contratado junto ao Manchester United, participou do coletivo, mostrou boa desenvoltura e deve ser relacionado pela primeira vez já nesta quarta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Esse pelo menos é o planejamento da comissão técnica. Claro que a decisão vai ser tomada após conversas entre o técnico Renato Gaúcho com membros do departamento médico e fisiologia. A questão física, ao menos, não preocupa. Andreas estava treinando normalmente na Inglaterra e se apresentou bem ao Flamengo.

Inclusive, na coletiva de apresentação, poucos minutos depois de ser registrado na CBF, Andreas Pereira não escondeu a vontade de fazer a sua estreia pelo Flamengo diante do Grêmio. O jogador respondeu com um "Claro!" quando questionado se queria ir para o jogo já na quarta-feira.

Andreas Pereira chega ao Flamengo para brigar por vaga com Diego Ribas na função de segundo volante. Embora também jogue de meio campo, o jogador conversou com a diretoria e com Renato Gaúcho e deixou claro que deseja atuar mais recuado . Ou seja, o novo camisa 18 rubro-negro foi contratado para suprir a saída de Gerson.

Emprestado pelo Manchester United, Andreas Pereira assinou contrato válido até o meio de 2022, com opção de compra na casa dos 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais pela cotação atual.