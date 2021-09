Hugo Moura - Alexandre Vidal/Flamengo

Hugo MouraAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/09/2021 11:08

Rio - O retorno de Hugo Moura ao Flamengo pode acontecer antes do planejado. Pouco menos de dois meses depois de ter sido emprestado ao Lugano, da Suíça, o volante está fora dos planos do clube após o time ter sido vendido para um grupo de empresários que é dono do Chicago, da MLS.

Com contrato de empréstimo até 30 de junho de 2022, o volante chegou ao clube suíço a pedido do treinador Abel Braga. O técnico, inclusive, também sofreu com as mudanças e foi demitido nesta quarta-feira.

Até o momento, Hugo Moura segue a rotina de treinamentos, mas a nova gestão do clube não pretende utilizá-lo para aproveitar outros atletas, e o impasse está criado.

Com 23 anos, Hugo Moura tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Em 2021, ele soma 20 partidas e um gol marcado. No ano passado, pelo Coritiba, clube que defendeu por empréstimo, foram 28 jogos e uma bola na rede, se destacando pelo Coxa, embora a equipe tenha sido rebaixada. Pelo Lugano, Hugo sequer entrou em campo.