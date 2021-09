David Luiz aguarda proposta oficial do Flamengo - Foto: Daniel LEAL-OLIVAS/AFP

Publicado 02/09/2021 18:15

Menos uma possibilidade para David Luiz. O Benfica não tem mais o desejo de contratar o zagueiro, que está livre no mercado desde o fim de junho, quando se despediu do Arsenal. A reportagem conversou com um dos dirigentes da equipe portuguesa, que pediu para não ser identificado. Segundo essa pessoa, o interesse não evoluiu.

"Ele é amado no Benfica, idolatrado, mas infelizmente não é o momento. Por muito que eu quisesse, e eu tentei, pode acreditar, mas não deu", disse o dirigente.

Inclusive, o Benfica enviou a lista final de jogadores inscritos na Liga dos Campeões nesta quinta-feira, data limite, sem a presença de David Luiz, é claro. Claro que isso não impede os Encarnados de tentarem novamente a contratação do defensor, mas não faria sentido, na visão dos portugueses, investir alto - custo do zagueiro é alto - e não poder utilizá-lo na principal competição da Europa.

Jorge Jesus, atual treinador do Benfica e que trabalhou com David Luiz no próprio time português, desejava a contratação do defensor, mas não teve o pedido atendido pela diretoria do clube.

Flamengo monitora:

Livre no mercado, David Luiz, embora tenha 34 anos, é visto como um jogador que ainda tem "lenha para queimar". No Flamengo, o jogador está sendo monitorado, e a diretoria pode dar o bote para tentar a contratação dele a qualquer momento.

Conversas informais com os agentes de David Luiz, que são os mesmos que intermediaram as operações envolvendo Kenedy e Andreas Pereira, contratados pelo Flamengo nesta janela, acontecem. Mas nenhuma oferta oficial foi feita até o momento.

O Flamengo vai esperar o momento certo para fazer o movimento. Mas qual será o momento certo? Só a diretoria poderá dar a resposta, que deve vir nos próximos dias.