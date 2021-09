Luiz Henrique e Carlinhos têm contrato de empréstimo até o fim de dezembro - Vítor Silva/ BFR

Publicado 02/09/2021 18:40 | Atualizado 02/09/2021 18:40

O Botafogo apresentou o lateral Carlinhos e o meia Luiz Henrique como reforços nesta quinta-feira. Ambos foram emprestados pelo Fortaleza até dezembro deste ano. A reportagem apurou que a opção de compra de Luiz Henrique, caso o time carioca queira ficar em definitivo com o atleta, é de R$ 5 milhões.

A cláusula foi um pedido do Fortaleza, pois a diretoria cearense acredita que o jogador irá fazer boas partidas pelo Botafogo, e a chance será grande de a compra ser feita. Além disso, o Leão estende o vínculo que tinha com o meia, que terminaria em dezembro, até 2023, com aumento salarial.

Luiz Henrique é cria das categorias de base do Flamengo, clube rival do Botafogo, passou pelo Fortaleza e agora atuará pelo Alvinegro carioca até, pelo menos, dezembro deste ano.